Yaralı Türkler Ankara’da

Somali'de bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında yaralanan 10 kişi, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Ankara'ya getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali'den getirilen 6 Türk yaralıyı havalimanında karşıladı.
Somali'de bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında yaralanan 10 kişi, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Ankara'ya getirildi. SağlıkBakanı Fahrettin Koca, Somali'den getirilen 6 Türk yaralıyı havalimanında karşıladı.
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