Umut var pes etmeyin

Birer sene aralıklarla böbrek ve rahim kanserine yakalanan şarkıcı Gülay, iki kez kanseri yenmişti. Geçtiğimiz ay da enfeksiyon kapıp hastaneye kaldırılan ve uzun süre tedavi gören Gülay, hastaneden taburcu oldu. Şarkıcı şu sıralar 2 Şubat'ta Zorlu'da vereceği konserde hayranlarıyla buluşmanın heyecanını yaşıyor. Sanatçının bestesi olan ve hafızalardan silinmeyen İstanbul Kanatlarımın Altında filminin müziği, üç bölümden oluşacak konserin çatısını oluşturacak.
Gülay, "Hepimiz bir ömür sürüyoruz... İyi, kötü; acı, tatlıyı yaşaya yaşaya yürüyoruz. Yaşama pamuk ipliği ile bağlı olduğumuzu hatırlatan anlarımız oluyor. Ne mutlu ki, müzik de sevdiklerim de her an yanımda oldu. Asla pes etmeyin, her zorlukta umut da vardır" dedi.
Gülay'ın kanseri iki kez yenmesi, birçok kanser hastasına umut oldu.
Gülay, "Hepimiz bir ömür sürüyoruz... İyi, kötü; acı, tatlıyı yaşaya yaşaya yürüyoruz. Yaşama pamuk ipliği ile bağlı olduğumuzu hatırlatan anlarımız oluyor. Ne mutlu ki, müzik de sevdiklerim de her an yanımda oldu. Asla pes etmeyin, her zorlukta umut da vardır" dedi.
Gülay'ın kanseri iki kez yenmesi, birçok kanser hastasına umut oldu.
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