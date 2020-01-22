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Umut var pes etmeyin

Önce böbrek ini yenen, ardından yakalandığı rahim kanserine karşı da zafer kazanan şarkıcı , umut oldu. Başarılı şarkıcı, “İyi, kötü; acı, tatlıyı yaşıyoruz. pes etmeyin. Umut her zaman var” dedi.

Umut var pes etmeyin
Birer sene aralıklarla böbrek ve rahim ine yakalanan şarkıcı , iki kez kanseri yenmişti. Geçtiğimiz ay da enfeksiyon kapıp hastaneye kaldırılan ve uzun süre tedavi gören Gülay, hastaneden taburcu oldu. Şarkıcı şu sıralar 2 Şubat'ta Zorlu'da vereceği konserde hayranlarıyla buluşmanın heyecanını yaşıyor. Sanatçının bestesi olan ve hafızalardan silinmeyen Kanatlarımın Altında filminin müziği, üç bölümden oluşacak konserin çatısını oluşturacak.

Gülay, "Hepimiz bir ömür sürüyoruz... İyi, kötü; acı, tatlıyı yaşaya yaşaya yürüyoruz. Yaşama pamuk ipliği ile bağlı olduğumuzu hatırlatan anlarımız oluyor. Ne mutlu ki, müzik de sevdiklerim de her an yanımda oldu. Asla pes etmeyin, her zorlukta umut da vardır" dedi.


Gülay'ın kanseri iki kez yenmesi, birçok kanser hastasına umut oldu.

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