Kırklareli’de Escobar yöntemi

Kırklareli'de planörden ağaçlık alana atılan 6 çantada uyuşturucu madde ele geçirildi. Planör, ünlü uyuşturucu baronu Escobar'ın sevkiyat yöntemleri arasında yer alıyordu. Kırklareli'de planörden ağaçlık alana atılan 6 çantada uyuşturucu madde ele geçirildi. Planör, ünlü uyuşturucu baronu Escobar'ın sevkiyat yöntemleri arasında yer alıyordu.
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