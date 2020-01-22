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’de Escobar yöntemi

'de planörden ağaçlık alana atılan 6 çantada ele geçirildi. Planör, ünlü baronu Escobar'ın sevkiyat yöntemleri arasında yer alıyordu.

Kırklareli’de Escobar yöntemi
Kırklareli'de planörden ağaçlık alana atılan 6 çantada madde ele geçirildi. Planör, ünlü uyuşturucu baronu Escobar'ın sevkiyat yöntemleri arasında yer alıyordu.

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