İntihara inanmadılar

Çankırı'da edebiyat öğretmeni Tuğba Açıkgöz (30), 14 Ocak'ta yalnız yaşadığı evinde su borusuna asılı halde bulundu. Genç kadının intiharına inanmayan yakınları, konuştuğu erkek arkadaşı M.M'den şüphelenerek şikayette bulundu. Açıkgöz'ün asılı bulunduğu su borusu ve altına koyduğu kovayı gösteren bir yakını, "Buranın yüksekliği 2 metre ya var ya yok. Elini kaldırmasına bile gerek yok. Altına kovayı koyunca Tuğba'nın kafası su borusuna değer" dedi.
Tuğba Açıkgöz'ün, asılı bulunduğu borunun çok alçakta olması akıllarda soru işareti bıraktı.
Tuğba Açıkgöz'ün, asılı bulunduğu borunun çok alçakta olması akıllarda soru işareti bıraktı.
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