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Feci sonrası hamile eşinin yanından ayrılmadı

Kiraz'da, dün iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Korkunç da altı kişi yaralandı. (24), altı aylık hamile olan eşi 'ın (25) yanından sağlık ekibi gelene kadar ayrılmadı.

Kocaman destek
İzmir Kiraz'da, dün iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Korkunç da altı kişi yaralandı. Yaralılardan Mehmet Emin Tığ (24), altı aylık hamile olan eşi 'ın (25) yanından sağlık ekibi gelene kadar ayrılmadı.

Hastaneye kaldırılan genç kadının tedavisi sürüyor.

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