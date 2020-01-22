İzmir Kiraz'da, dün iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada altı kişi yaralandı. Yaralılardan Mehmet Emin Tığ (24), altı aylık hamile olan eşi Aslı Tığ'ın (25) yanından sağlık ekibi gelene kadar ayrılmadı.
Hastaneye kaldırılan genç kadının tedavisi sürüyor.
Hastaneye kaldırılan genç kadının tedavisi sürüyor.
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