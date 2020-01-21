Maganda antrenör!

Muğla'da boks antrenörü Caner S, park nedeniyle Caner S.'yi hastanelik etti. Gencin çenesinde kırık olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Muğla'da boks antrenörü Caner S, park nedeniyle Caner S.'yi hastanelik etti. Gencin çenesinde kırık olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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