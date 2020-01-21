Bugünkü
Takvim

Maganda antrenör!

'da boks antrenörü S, park nedeniyle Caner S.'yi hastanelik etti. Gencin çenesinde kırık olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Maganda antrenör!
Muğla'da boks antrenörü Caner S, park nedeniyle Caner S.'yi hastanelik etti. Gencin çenesinde kırık olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriMaganda antrenör!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri