Anneye 15 bıçak!

Manisa'da K.A. (18), evlerinin önüne çağırdığı annesi Ummuhan A.'yı (53) 15 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Ardından polise teslim oldu. Anne, hastaneye kaldırıldı. Manisa'da K.A. (18), evlerinin önüne çağırdığı annesi Ummuhan A.'yı (53) 15 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Ardından polise teslim oldu. Anne, hastaneye kaldırıldı.
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