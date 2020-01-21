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Anneye 15 bıçak!

'da K.A. (18), evlerinin önüne çağırdığı annesi Ummuhan A.'yı (53) 15 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Ardından polise teslim oldu. Anne, hastaneye kaldırıldı.

Anneye 15 bıçak!
Manisa'da K.A. (18), evlerinin önüne çağırdığı annesi Ummuhan A.'yı (53) 15 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Ardından polise teslim oldu. Anne, hastaneye kaldırıldı.

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