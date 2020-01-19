Sayısal Loto'da 6.8 milyon Kadıköy’e Sayısal Loto'da 6.8 milyon Kadıköy’e... 6 bilen istanbul'dan 1 kişi, 6.842.470 lira kazandı. 5 bilenler 7.130, 4 bilenler 100, 3 bilenler ise 13 lira 60 kuruş alacak.

6 bilen istanbul'dan 1 kişi, 6.842.470 lira kazandı. 5 bilenler 7.130, 4 bilenler 100, 3 bilenler ise 13 lira 60 kuruş alacak.



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