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’dan davet alan Doç. Dr. 'a 100 ülkeden övgü

’nde çalışmalarını sürdüren astrobiyolog Doç. Dr. , ’dan davet alınca ünlendi. 100 ülkeden övgü mesajı alan başarılı bilim insanı, “Ünlü olmak değil başarılı olmak önemli” dedi.

100 ülkeden övgü
ABD'deki 'nde Astronomi ve Moleküler Hücre Biyolojisi departmanında öğretim üyeliği yapan Türk bilim insanı Doç. Dr. Betül Kaçar (37), 'nın evrende farklı yaşam izlerini araştırmak için oluşturduğu ekibe kabul edildi. Kacar, "Güzel bir haber. Kelimelere dökmekte zorlanıyorum" dediği başarı sosyal medyada büyük ilgi gördü. 100'e yakın ülkede başta Türkler olmak üzere farklı ülke vatandaşlarından da övgü dolu mesajlar alan Kaçar, ünlü olmanın kendisinin hayali olmadığını söyledi.

Kaçar, "Başarılı olmak her şeyden önemli. Bir iş yapıyorsanız başarılı olmalısınız. Çünkü bu sizi daha da mutlu eder" dedi.

İşte o mesajlar:

Elbette başarı önemli. Ancak şöhrete de hayır demeyiz.

Gerçekten de ''...

Türkler geliyor. Her yerde varız. Verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü özür dilemeyeceğiz.

Betül'ü tanıyorum. Hep çok çalışkandı. Onunla gurur duymalıyız.

'da yaşıyorum. Betül'le gurur duyduk.

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