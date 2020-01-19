ABD'deki Arizona Üniversitesi'nde Astronomi ve Moleküler Hücre Biyolojisi departmanında öğretim üyeliği yapan Türk bilim insanı Doç. Dr. Betül Kaçar (37), NASA'nın evrende farklı yaşam izlerini araştırmak için oluşturduğu ekibe kabul edildi. Kacar, "Güzel bir haber. Kelimelere dökmekte zorlanıyorum" dediği başarı sosyal medyada büyük ilgi gördü. 100'e yakın ülkede başta Türkler olmak üzere farklı ülke vatandaşlarından da övgü dolu mesajlar alan Kaçar, ünlü olmanın kendisinin hayali olmadığını söyledi.
Kaçar, "Başarılı olmak her şeyden önemli. Bir iş yapıyorsanız başarılı olmalısınız. Çünkü bu sizi daha da mutlu eder" dedi.
İşte o mesajlar:
Elbette başarı önemli. Ancak şöhrete de hayır demeyiz.
Gerçekten de 'Betül Kaçar'...
Türkler geliyor. Her yerde varız. Verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü özür dilemeyeceğiz.
Betül'ü tanıyorum. Hep çok çalışkandı. Onunla gurur duymalıyız.
Yeni Zelanda'da yaşıyorum. Betül'le gurur duyduk.
Kaçar, "Başarılı olmak her şeyden önemli. Bir iş yapıyorsanız başarılı olmalısınız. Çünkü bu sizi daha da mutlu eder" dedi.
İşte o mesajlar:
Elbette başarı önemli. Ancak şöhrete de hayır demeyiz.
Gerçekten de 'Betül Kaçar'...
Türkler geliyor. Her yerde varız. Verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü özür dilemeyeceğiz.
Betül'ü tanıyorum. Hep çok çalışkandı. Onunla gurur duymalıyız.
Yeni Zelanda'da yaşıyorum. Betül'le gurur duyduk.
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