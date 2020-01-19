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Kocaman dehşet! Annesi ile eşini silahla öldürdü

İstanbul Kadıköy'de cezaevinden çıkan Tahsin Yüksekova (38), çiçekçilik yapan eşi Seyhan Yüksekova (37) ve yanındaki annesi Zühmiye Yüksekova'yı dükkanın önünde silahla yaraladı. Hastaneye kaldırılan ikili, kurtarılamadı. Katil koca, minibüse binerek kaçtı. Polis ekipleri, zanlıyı arıyor.

Kocaman dehşet
İstanbul Kadıköy'de cezaevinden çıkan Tahsin Yüksekova (38), çiçekçilik yapan eşi Seyhan Yüksekova (37) ve yanındaki annesi Zühmiye Yüksekova'yı dükkanın önünde silahla yaraladı. Hastaneye kaldırılan ikili, kurtarılamadı. Katil koca, minibüse binerek kaçtı. Polis ekipleri, zanlıyı arıyor.

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