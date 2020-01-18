Gururlandıran açıklama... Türk bilim insanı Betül Kaçar, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: "Güzel bir haber. Kelimelere dökmekte zorlanıyorum ama şöyle: Evrende yaşamın izlerini araştırmak için oluşturulan yeni bir NASA ekibine kabul edilmişim. Bu seneye ufak bir sağlık sorunu ile başladım, ilaç gibi geldi bu haber sabah sabah. Her şeyin başı sağlık diyerek bitireyim." Bu mesajı gören pek çok kişi Kaçar'ın başarısına tebrikler yağdırdı. Bunun üzerine 36 yaşındaki bilim insanı "Çok teşekkür ederim. Benden güç alanlar, özellikle çocuklar, genç arkadaşlar; siz de bana güç veriyorsunuz" dedi.
Amerikan medyası, Kaçar için, "Süper Türk" yorumunu yaptı. Giresunlu bir ailenin çocuğu olan Betül Kaçar, Marmara Üniversitesi'nde kimya eğitimi gördü ve 20 yaşında ABD'ye gitti. Parkinson ve Alzheimer üzerine doktora çalışmasına başlayan Kaçar, ABD'nin çok önemli üniversitelerinde çalışmalar yaptı.
ÖZEL PROJE
Betül Kaçar, evrende yaşam alanlarını araştırmanın son derece önemli olduğunu söyledi.
Amerikan medyası, Kaçar için, "Süper Türk" yorumunu yaptı. Giresunlu bir ailenin çocuğu olan Betül Kaçar, Marmara Üniversitesi'nde kimya eğitimi gördü ve 20 yaşında ABD'ye gitti. Parkinson ve Alzheimer üzerine doktora çalışmasına başlayan Kaçar, ABD'nin çok önemli üniversitelerinde çalışmalar yaptı.
ÖZEL PROJE
Betül Kaçar, evrende yaşam alanlarını araştırmanın son derece önemli olduğunu söyledi.
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