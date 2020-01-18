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Türk bilim insanı , ’ya kabul edildi

’deki Arizona Üniversitesi’nde Astronomi ve Moleküler Hücre Biyolojisi departmanında görev yapan Türk bilim insanı , ’ya kabul edildi... Kaçar için, “” yorumu yapıldı.

Betül NASA’ya kaçar
Gururlandıran açıklama... Türk bilim insanı , Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: "Güzel bir haber. Kelimelere dökmekte zorlanıyorum ama şöyle: Evrende yaşamın izlerini araştırmak için oluşturulan yeni bir ekibine kabul edilmişim. Bu seneye ufak bir sağlık sorunu ile başladım, ilaç gibi geldi bu haber sabah sabah. Her şeyin başı sağlık diyerek bitireyim." Bu mesajı gören pek çok kişi Kaçar'ın başarısına tebrikler yağdırdı. Bunun üzerine 36 yaşındaki bilim insanı "Çok teşekkür ederim. Benden güç alanlar, özellikle çocuklar, genç arkadaşlar; siz de bana güç veriyorsunuz" dedi.



Amerikan medyası, Kaçar için, "" yorumunu yaptı. Giresunlu bir ailenin çocuğu olan Betül Kaçar, 'nde kimya eğitimi gördü ve 20 yaşında 'ye gitti. Parkinson ve Alzheimer üzerine doktora çalışmasına başlayan Kaçar, ABD'nin çok önemli üniversitelerinde çalışmalar yaptı.

ÖZEL PROJE
Betül Kaçar, evrende yaşam alanlarını araştırmanın son derece önemli olduğunu söyledi.

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