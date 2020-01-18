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Sokak kedisi 'Hüsnü' de karnesini aldı

Turgutlu'daki öğrencileri, sahiplendikleri sokak kedisine Hüsnü ismini verdi. Bakımı ve beslenmesi okul yönetimine ait olan Hüsnü, herkesin sevgilisi haline geldi. Dün, öğrencilerle birlikte Hüsnü'ye de karne verildi. Sınıf öğretmeni , "Hüsnü, okulun 860'ıncı öğrencisi. Dönem biterken bütün çocuklarımız karnelerini aldı. Çocuklarımızın isteğiyle ona da bir karne hazırladık" dedi.

Okullu Hüsnü
Manisa Turgutlu'daki öğrencileri, sahiplendikleri sokak kedisine Hüsnü ismini verdi. Bakımı ve beslenmesi okul yönetimine ait olan Hüsnü, herkesin sevgilisi haline geldi. Dün, öğrencilerle birlikte Hüsnü'ye de karne verildi. Sınıf öğretmeni , "Hüsnü, okulun 860'ıncı öğrencisi. Dönem biterken bütün çocuklarımız karnelerini aldı. Çocuklarımızın isteğiyle ona da bir karne hazırladık" dedi.

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