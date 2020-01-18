Okullu Hüsnü

Manisa Turgutlu'daki Atatürk İlkokulu öğrencileri, sahiplendikleri sokak kedisine Hüsnü ismini verdi. Bakımı ve beslenmesi okul yönetimine ait olan Hüsnü, herkesin sevgilisi haline geldi. Dün, öğrencilerle birlikte Hüsnü'ye de karne verildi. Sınıf öğretmeni Derya Karakelle, "Hüsnü, okulun 860'ıncı öğrencisi. Dönem biterken bütün çocuklarımız karnelerini aldı. Çocuklarımızın isteğiyle ona da bir karne hazırladık" dedi.
- Yaşam
- 18.01.2020
- Gazete
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