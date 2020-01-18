Rekabet Kurumu'ndan kargo firmalarına ceza

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, posta kargo taşımacılığı pazarında faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin, müşteri paylaşımı yaparak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.
Müşterileri paylaşıp kartel oluşturan 4 kargo firması denetlendi. 61 milyon lira ceza kesildi.
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