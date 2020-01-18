Muğla’nın Menteşe İlçesinde bir ay önce nefes borusuna patates kaçan evli ve 1 çocuk annesi Nilgün Yavuz Özcin yaşamını yitirdi. Özcin'in nefes borusuna kaçan patates endoskopi ile çıkartılmıştı. Muğla'da Nilgün Yavuz Özcin'in boğazına haşlanmış patates kaçtı. Nefessiz kaldı. Kalp masajı yapıldı ama kurtarılamadı.
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