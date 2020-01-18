İzmir Torbalı'da tuvalette ölü bulunan bebeğin annesi adliyede İzmir'deki, Torbalı Devlet Hastanesi'nin tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeği, ölü olarak bırakıp kaçan A.K. (19), ifadesi alındıktan sonra da adliyeye sevk edildi.

İzmir'de Torbalı Devlet Hastanesi'nin kadınlar tuvaletinde önceki gün yeni doğan bir bebek, ölü bulundu. Güvenlik kamerası kayıtlarından, bebeği Ayşe Kükmen'in (19) hastane tuvaletinde dünyaya getirdiği belirlendi. Kadın, evinde gözaltına alındı. Nişanlı olan Kükmen, hijyenik olmayan ortamda doğum yaptığı için tedbir amacıyla tedavi altına alındı. Çıkarıldığı mahkemede kendisine yardım eden annesi Nebiye Kükmen ile birlikte tutuklandı. Bebeğin ölü mü doğduğu yoksa doğumdan sonra mı yaşamını yitirdiği, yapılacak otopsi ile belirlenecek.