Geçmiş olsun Bobo!

'de 12 yaşındaki doberman cinsigörme yetisini kaybetti. Sevimli köpek, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla ameliyat edilmesi için İstanbul'a getirildi. Bobo, dün hayvanlara yönelik bir göz merkezinde katarakt ameliyatı oldu. Veteriner Prof. Dr. Murat Şaroğlu," diye konuştu.Doberman cinsi 'Bobo' ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.