Geçmiş olsun Bobo!

Mersin'de 12 yaşındaki doberman cinsi 'Bobo' görme yetisini kaybetti. Sevimli köpek, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla ameliyat edilmesi için İstanbul'a getirildi. Bobo, dün hayvanlara yönelik bir göz merkezinde katarakt ameliyatı oldu. Veteriner Prof. Dr. Murat Şaroğlu, "Bobo bir vesileydi, bir sembol oldu. Ameliyat teknik olarak iyi geçti" diye konuştu.
Doberman cinsi 'Bobo' ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.
Doberman cinsi 'Bobo' ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.
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