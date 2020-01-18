Faslı baldızını öldürdü, 'Cinayeti bayrak için işledim' dedi

Antalya'da Ercan Karakaş (42), 28 Eylül'de Faslı baldızı Rajae Ait Lhaj'ı kasap bıçağıyla öldürdü. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Ercan Karakaş'ın yargılanmasına başlandı. Karakaş, "O olaydan önce maktul Türk bayrağını yırtmıştı. Ben de bunu ihbar etmeme rağmen bununla ilgili işlem yapılmadı. Keşke ölmeseydi de ben ölseydim"dedi. Mahkeme, duruşmayı erteledi.
Rajae Ait Lhaj, eniştesi tarafından öldürüldü.
Rajae Ait Lhaj, eniştesi tarafından öldürüldü.
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