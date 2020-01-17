6 bilen çıkmayınca 6.779.390 lira haftaya devretti. 5 bilenler 13.116, 4 bilenler 198, 3 bilenler ise 15 lira 45 kuruş alacak.
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- Yaşam
- 17.01.2020
- Gazete
Süper Loto 6.8 milyon devretti
Süper Loto 6.8 milyon devretti... 6 bilen çıkmayınca 6.779.390 lira haftaya devretti. 5 bilenler 13.116, 4 bilenler 198, 3 bilenler ise 15 lira 45 kuruş alacak.
6 bilen çıkmayınca 6.779.390 lira haftaya devretti. 5 bilenler 13.116, 4 bilenler 198, 3 bilenler ise 15 lira 45 kuruş alacak.
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