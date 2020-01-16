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4.6 milyon devretti

6 bilen çıkmayınca 4 milyon 650 bin 542 lira cumartesi gününe devretti. 5 bilenler 8 bin 288 lira, 4 bilenler 92 lira, 3 bilenler ise 11 lira 80 kuruş alacak.

4.6 milyon devretti
6 bilen çıkmayınca 4 milyon 650 bin 542 lira cumartesi gününe devretti. 5 bilenler 8 bin 288 lira, 4 bilenler 92 lira, 3 bilenler ise 11 lira 80 kuruş alacak.

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