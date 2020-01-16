6 bilen çıkmayınca 4 milyon 650 bin 542 lira cumartesi gününe devretti. 5 bilenler 8 bin 288 lira, 4 bilenler 92 lira, 3 bilenler ise 11 lira 80 kuruş alacak. 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 650 bin 542 lira cumartesi gününe devretti. 5 bilenler 8 bin 288 lira, 4 bilenler 92 lira, 3 bilenler ise 11 lira 80 kuruş alacak. 12,13,14,17,23,48
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