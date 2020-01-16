600 Faslı kadın, dayılara amcalara dadandı. Evlilik vaadiyle kandırdı. Malını mülkünü elinden aldı. İsmail Aksu sevgilisinin estetik masraflarını da karşıladı! Ancak kadın deterjanları bile alıp kaçtı.
BEST OF İSMAİL DAYI
İş kazasından aldığı 100 bin TL'yi verdi.
43 bin liralık sigortasını ödedi!
Üzerine ev araba geçirdi!
Ancak kadın evi boşaltıp gitti.
'FAS'A BASTILAR!
Müge Anlı, yine akılalmaz bir olayı ortaya çıkardı... Dolandırıcı Ahmet Coşkun, Fas'ta irtibat kurduğu kişilerle bir yöntem geliştirdi. Fas'lı kadınları evlendirme vaadiyle Türkiye'ye getiren Coşkun, bekarlarla da iletişime geçti. Ortalama 100 bin lira aldığı bekarlarla Fas'lı kadınları tanıştırmaya başlayan Coşkun, sadece 1 yılda 600 Fas'lı talihsiz kadını Türkiye'ye getirip milyonlarca liralık vurguna imza attı. Coşkun daha sonra kayıplara karıştı.
Hem Faslı kadın mağdurlar hem de Türk bekarlar, Müge Anlı'ya çıktı ve yaşananları anlattı:
ÜMMÜHAN TOPKAÇ ve oğlu Hidayet Topkaç Afyonkarahisar'dan geldi. Hidayet, Ahmet Coşkun'la tanıştı. Bir kızla tanıştırıldı. Evlenmek için 45 bin lira para verdi. Hidayet sonra dolandırıldığını anladı.
HARUN OLCAR Kırıkkale'den geldi. Bir kadınla tanıştırıldı. Bu kadınla evlenebilmek için 40 bin lira para verdi. Ancak kadın kaçtı.
VAHİDE AKKAYA oğlu Mustafa'yı evlendirmek istiyordu. Ahmet Coşkun'un gösterdiği kızı beğendi. 19 bin lira verdi. Sonra kadının evli olduğu anlaşıldı.
ENVER GENÇ programa Ankara'dan geldi. 60 yaşındaki Enver Bey, bir kadınla tanıştırıldı. Kadın da Enver Bey'i beğendi. 20 bin lirayı aldı. Enver Bey dolandırıldığını anladığında kadın gitmişti.
Mağdurlardan İsmail Aksu, Faslı güzelin giderken evden neler aldığını anlattı:
2 buzdolabı
3 televizyon
3 koltuk takımı
Yatak odası takımı
Kapı kolları
150 kilo et
30 kilo çay
20 kilo tereyağı
25 kilo kaşar
BEST OF İSMAİL DAYI
İş kazasından aldığı 100 bin TL'yi verdi.
43 bin liralık sigortasını ödedi!
Üzerine ev araba geçirdi!
Ancak kadın evi boşaltıp gitti.
'FAS'A BASTILAR!
Müge Anlı, yine akılalmaz bir olayı ortaya çıkardı... Dolandırıcı Ahmet Coşkun, Fas'ta irtibat kurduğu kişilerle bir yöntem geliştirdi. Fas'lı kadınları evlendirme vaadiyle Türkiye'ye getiren Coşkun, bekarlarla da iletişime geçti. Ortalama 100 bin lira aldığı bekarlarla Fas'lı kadınları tanıştırmaya başlayan Coşkun, sadece 1 yılda 600 Fas'lı talihsiz kadını Türkiye'ye getirip milyonlarca liralık vurguna imza attı. Coşkun daha sonra kayıplara karıştı.
Hem Faslı kadın mağdurlar hem de Türk bekarlar, Müge Anlı'ya çıktı ve yaşananları anlattı:
ÜMMÜHAN TOPKAÇ ve oğlu Hidayet Topkaç Afyonkarahisar'dan geldi. Hidayet, Ahmet Coşkun'la tanıştı. Bir kızla tanıştırıldı. Evlenmek için 45 bin lira para verdi. Hidayet sonra dolandırıldığını anladı.
HARUN OLCAR Kırıkkale'den geldi. Bir kadınla tanıştırıldı. Bu kadınla evlenebilmek için 40 bin lira para verdi. Ancak kadın kaçtı.
VAHİDE AKKAYA oğlu Mustafa'yı evlendirmek istiyordu. Ahmet Coşkun'un gösterdiği kızı beğendi. 19 bin lira verdi. Sonra kadının evli olduğu anlaşıldı.
ENVER GENÇ programa Ankara'dan geldi. 60 yaşındaki Enver Bey, bir kadınla tanıştırıldı. Kadın da Enver Bey'i beğendi. 20 bin lirayı aldı. Enver Bey dolandırıldığını anladığında kadın gitmişti.
Mağdurlardan İsmail Aksu, Faslı güzelin giderken evden neler aldığını anlattı:
2 buzdolabı
3 televizyon
3 koltuk takımı
Yatak odası takımı
Kapı kolları
150 kilo et
30 kilo çay
20 kilo tereyağı
25 kilo kaşar
İNTİHARDAN MÜGE - ESRA KURTARDI
İstanbul Bahçelievler'de Ömer Karamahmut, eşinden ayrıldığı için intihar girişiminde bulundu.
O sırada olay yerinden geçen ATV sunucuları Müge Anlı ile Esra Erol, Karamahmut'u intihardan vazgeçirmeye çalıştı.
Genç iki saat süren çaba sonucu ikna edildi.
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