600 Faslı kadın, dayılara amcalara dadandı. Evlilik vaadiyle kandırdı. Malını mülkünü elinden aldı. İsmail Aksu sevgilisinin estetik masraflarını da karşıladı! Ancak kadın deterjanları bile alıp kaçtı.İş kazasından aldığı 100 bin TL'yi verdi.43 bin liralık sigortasını ödedi!Üzerine ev araba geçirdi!Ancak kadın evi boşaltıp gitti.Anlı, yine akılalmaz bir olayı ortaya çıkardı... Dolandırıcı Ahmet Coşkun , Fas'ta irtibat kurduğu kişilerle bir yöntem geliştirdi. Fas'lı kadınları evlendirme vaadiyle Türkiye 'ye getiren Coşkun, bekarlarla da iletişime geçti. Ortalama 100 bin lira aldığı bekarlarla Fas'lı kadınları tanıştırmaya başlayan Coşkun, sadece 1 yılda 600 Fas'lı talihsiz kadını Türkiye'ye getirip milyonlarca liralık vurguna imza attı. Coşkun daha sonra kayıplara karıştı.Hem Faslı kadın mağdurlar hem de Türk bekarlar, Müge Anlı 'ya çıktı ve yaşananları anlattı:ve oğlu Hidayet Topkaç Afyonkarahisar'dan geldi. Hidayet, Ahmet Coşkun'la tanıştı. Bir kızla tanıştırıldı. Evlenmek için 45 bin lira para verdi. Hidayet sonra dolandırıldığını anladı. Kırıkkale 'den geldi. Bir kadınla tanıştırıldı. Bu kadınla evlenebilmek için 40 bin lira para verdi. Ancak kadın kaçtı.oğlu Mustafa'yı evlendirmek istiyordu. Ahmet Coşkun'un gösterdiği kızı beğendi. 19 bin lira verdi. Sonra kadının evli olduğu anlaşıldı.programa Ankara 'dan geldi. 60 yaşındaki Enver Bey , bir kadınla tanıştırıldı. Kadın da Enver Bey'i beğendi. 20 bin lirayı aldı. Enver Bey dolandırıldığını anladığında kadın gitmişti.2 buzdolabı3 televizyon3 koltuk takımıYatak odası takımıKapı kolları150 kilo et30 kilo çay20 kilo tereyağı25 kilo kaşar





İNTİHARDAN MÜGE - ESRA KURTARDI

İstanbul Bahçelievler'de Ömer Karamahmut, eşinden ayrıldığı için intihar girişiminde bulundu.



O sırada olay yerinden geçen ATV sunucuları Müge Anlı ile Esra Erol, Karamahmut'u intihardan vazgeçirmeye çalıştı.





Genç iki saat süren çaba sonucu ikna edildi.





