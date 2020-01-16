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'de arkadaşların şakası korkunç şekilde son buldu! Boynundaki yazı şoke etti...

'de , arkadaşlarıyla şakalaştı. üstüne düşüp yaralandı. saplandığı boğazında dövmeyle şu yazılıydı: here ( kes)...

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