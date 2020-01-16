İzmir'de Destan Arda, arkadaşlarıyla şakalaştı. Aynanın üstüne düşüp yaralandı. Kurtarılamadı! Camların saplandığı boğazında dövmeyle şu yazılıydı: Cut here (Burayı kes)... İzmir'de Destan Arda, arkadaşlarıyla şakalaştı. Aynanın üstüne düşüp yaralandı. Kurtarılamadı! Camların saplandığı boğazında dövmeyle şu yazılıydı: Cut here (Burayı kes)...
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