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Ceza değil beraat çıktı

Manken cinayeti ile ilgili görülen davada çıktı. , ile iki oğlu, Hakan ve için beraat kararı verdi.

Ceza değil beraat çıktı
Muğla Bodrum'da 9.5 yıl önce manken Aslı Baş (32), turizmci 'in villasının 6.5 metre yüksekliğindeki terasından düşerek hayatını kaybetti. Baş'ın ölümüyle ilgili savcı Ahmet Faruk Işık, için 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi. Ayrıca davada azmettirici olduğu öne sürülen baba Ahmet Bayer ile diğer oğlu hakkında ise 'mahkumiyetlerine yetecek delil bulunmadığı' gerekçesiyle beraat kararı verilmesini istedi. 2 gün süren duruşma sonrası mahkeme, kararını açıkladı.


Tutuksuz sanıklar Ahmet Bayer, oğulları Hakan Bayer, Volkan Bayer ile Murat Umirov beraat etti.


Hakan Bayer için müebbet istenmişti.

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