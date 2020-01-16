Ceza değil beraat çıktı

Muğla Bodrum'da 9.5 yıl önce manken Aslı Baş (32), turizmci Ahmet Bayer'in villasının 6.5 metre yüksekliğindeki terasından düşerek hayatını kaybetti. Baş'ın ölümüyle ilgili savcı Ahmet Faruk Işık, Hakan Bayer için 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi. Ayrıca davada azmettirici olduğu öne sürülen baba Ahmet Bayer ile diğer oğlu Volkan Bayer hakkında ise 'mahkumiyetlerine yetecek delil bulunmadığı' gerekçesiyle beraat kararı verilmesini istedi. 2 gün süren duruşma sonrası mahkeme, kararını açıkladı.
Tutuksuz sanıklar Ahmet Bayer, oğulları Hakan Bayer, Volkan Bayer ile Murat Umirov beraat etti.
Hakan Bayer için müebbet istenmişti.
Tutuksuz sanıklar Ahmet Bayer, oğulları Hakan Bayer, Volkan Bayer ile Murat Umirov beraat etti.
Hakan Bayer için müebbet istenmişti.
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