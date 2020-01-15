Vay babam vay! Yıllar sonra çocuklarının kendisinden olmadığını öğrendi...

Antalya Manavgat'ta yaşayan N.O, 2002'de evlendiği eşi T.D'den şiddetli geçimsizlik sebebiyle 2015 yılında anlaşmalı boşandı. 300'er liralık nafakayı az bulan kadın ise rakamın artırılması için mahkemeye başvuru yaptı. Eşinin boşanmadan önce kendisini aldattığını öğrenen ve çocukların kendisinden olmayabileceği söylenen N.O. da 'soybağının reddi' davası açtı.
Yapılan testlerin sonucunda R.O. (13) ve E.B.O'nun (9) N.O'dan olmadığı ortaya çıktı. Mahkeme R.O. ve E.B.O.'nun N.O.'dan olmadığına karar verip, soybağının reddine hükmetti. N.O'nun avukatı Atalay Arslan, "Müvekkilimin bugüne kadar ödediği paraları da geri alacağız" diye konuştu. Psikologlar ise eşini aldatan kadının ruhsal durumuyla ilgili görüş bildirmekten kaçındı...
Kararın kesinleşmesinin ardından R.O. (sağda) ve E.B.O, N.O'nun nüfusundan düşülecek.
Yapılan testlerin sonucunda R.O. (13) ve E.B.O'nun (9) N.O'dan olmadığı ortaya çıktı. Mahkeme R.O. ve E.B.O.'nun N.O.'dan olmadığına karar verip, soybağının reddine hükmetti. N.O'nun avukatı Atalay Arslan, "Müvekkilimin bugüne kadar ödediği paraları da geri alacağız" diye konuştu. Psikologlar ise eşini aldatan kadının ruhsal durumuyla ilgili görüş bildirmekten kaçındı...
Kararın kesinleşmesinin ardından R.O. (sağda) ve E.B.O, N.O'nun nüfusundan düşülecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.