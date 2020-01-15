Bugünkü
Takvim

Kayıp Iraklı iş adamının cesedi ormanda gömülü halede bulundu

Iraklı işadamı Majid Kareem Tuama (49), 14 Eylül'de kayıplara karıştı. Olayla ilgili Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Türkiye'de iş yapacağız vaadiyle Majid Kareem Tuama'yı kandırdığı, aldıkları 35 bin doları geri vermemek için de işadamını Çatalca'da ormanlık alanda bıçakla öldürdükleri ortaya çıktı.

Evlerden 'Irak'
Iraklı işadamı Majid Kareem Tuama (49), 14 Eylül'de kayıplara karıştı. Olayla ilgili Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Türkiye'de iş yapacağız vaadiyle Majid Kareem Tuama'yı kandırdığı, aldıkları 35 bin doları geri vermemek için de işadamını Çatalca'da ormanlık alanda bıçakla öldürdükleri ortaya çıktı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriKayıp Iraklı iş adamının cesedi ormanda gömülü halede bulundu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri