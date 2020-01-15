Kayıp Iraklı iş adamının cesedi ormanda gömülü halede bulundu Iraklı işadamı Majid Kareem Tuama (49), 14 Eylül'de kayıplara karıştı. Olayla ilgili Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Türkiye'de iş yapacağız vaadiyle Majid Kareem Tuama'yı kandırdığı, aldıkları 35 bin doları geri vermemek için de işadamını Çatalca'da ormanlık alanda bıçakla öldürdükleri ortaya çıktı.

Iraklı işadamı Majid Kareem Tuama (49), 14 Eylül'de kayıplara karıştı. Olayla ilgili Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Türkiye'de iş yapacağız vaadiyle Majid Kareem Tuama'yı kandırdığı, aldıkları 35 bin doları geri vermemek için de işadamını Çatalca'da ormanlık alanda bıçakla öldürdükleri ortaya çıktı.



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