Kayıp Iraklı iş adamının cesedi ormanda gömülü halede bulundu

Iraklı işadamı Majid Kareem Tuama (49), 14 Eylül'de kayıplara karıştı. Olayla ilgili Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Türkiye'de iş yapacağız vaadiyle Majid Kareem Tuama'yı kandırdığı, aldıkları 35 bin doları geri vermemek için de işadamını Çatalca'da ormanlık alanda bıçakla öldürdükleri ortaya çıktı.
- Yaşam
- 15.01.2020
- Gazete
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