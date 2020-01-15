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'de kreşte facia! 6 yaşındaki kız çocuğu alındı

'deki özel bir kreşte eğitim gören 6 yaşındaki 'ın soluk borusuna yemek kaçtı. Hastaneye kaldırılan talihsiz yavru, alındı.

Kreşte facia
Hakkari'deki özel bir kreşte eğitim gören 6 yaşındaki Cevahir Mukaddes Akar'ın soluk borusuna yemek kaçtı. Hastaneye kaldırılan talihsiz yavru, alındı. Kreşten şikayetçi olan baba Recep Akar, "Öğretmen Hatice Timur, kızıma kutunun içerisinden bir şey yediriyor. Sonra kızım boğazındaki cismi çıkarmakla mücadele ediyor. Öğretmen ise ilk yardım yapacağına telefonla konuşuyor. Çocuğumu orada yarım saat bekletmiş" diyerek isyan etti.



Küçük kız 12 Kasım'dan beri hiçbir ilaca cevap vermiyor.


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