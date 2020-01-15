Hakkari'deki özel bir kreşte eğitim gören 6 yaşındaki Cevahir Mukaddes Akar'ın soluk borusuna yemek kaçtı. Hastaneye kaldırılan talihsiz yavru, yoğun bakıma alındı. Kreşten şikayetçi olan baba Recep Akar, "Öğretmen Hatice Timur, kızıma kutunun içerisinden bir şey yediriyor. Sonra kızım boğazındaki cismi çıkarmakla mücadele ediyor. Öğretmen ise ilk yardım yapacağına telefonla konuşuyor. Çocuğumu orada yarım saat bekletmiş" diyerek isyan etti.
Küçük kız 12 Kasım'dan beri hiçbir ilaca cevap vermiyor.
Recep Akar
Küçük kız 12 Kasım'dan beri hiçbir ilaca cevap vermiyor.
Recep Akar
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