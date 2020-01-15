Geçen yıl 193 ülkeden ağırladığı yaklaşık 16 milyon turistle tüm zamanların rekorunu kıran, 2020'de yeni rekora imza atmak isteyen Antalya'da, bazı 5 yıldızlı tesislerde yeni sezona yeni konseptle 'merhaba' demek için tadilat başladı. Belek, Side, Alanya ve Kemer'deki otellerde, lobiler, restoranlar, odalar, dış mekanlar, havuzlar tadilata alındı. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, "Bu yıl çift haneli büyüme hedefliyoruz" dedi.
ODALAR, RESTORAN YENİLENİYOR
Geçen yıl dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez ile İngiliz şarkıcı Anne Marie'yi ağırlayan Belek'teki Regnum Carya'nın Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Üstertuna da otelin ana restoranı, terası, oturma alanları, odaları ve lobide değişiklikler yaptıklarını söyledi.
Antalya'da pek çok 5 yıldızlı otel yeni sezon hazırlığına girişti. Geçen yıl Jennifer Lopez'i ağırlayan otel de yenileniyor.
ODALAR, RESTORAN YENİLENİYOR
Geçen yıl dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez ile İngiliz şarkıcı Anne Marie'yi ağırlayan Belek'teki Regnum Carya'nın Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Üstertuna da otelin ana restoranı, terası, oturma alanları, odaları ve lobide değişiklikler yaptıklarını söyledi.
Antalya'da pek çok 5 yıldızlı otel yeni sezon hazırlığına girişti. Geçen yıl Jennifer Lopez'i ağırlayan otel de yenileniyor.
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