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'Silahım olsaydı, ablamı vahşice öldürmek zorunda kalmazdım'

’da bir kişi, hamile ablasını boğazını keserek katletti. Babasına bıraktığı mektup tüyler ürpertti: Keşke bir silahım olsaydı. Hem ben hem kardeşim daha az acı çekerdi. Onu vahşice öldürmek zorunda kaldım. Kader utansın. Hakkını helal et.

Silahım olsaydı!
Aile içi tartışma cinayetle bitti. Olay 13 Ağustos'ta 'da meydana geldi. Asilhan Çiko (19), kavga ettiği hamile ablası Kader Kübra Çiko'yu (20) ekmek bıçağıyla öldürdü. Bileklerini kesip, ölmeyince de kendini iple tavana asarak intihara kalkıştı.

Çiko hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. Davanın iddianamesinde, Çiko'nun ablasını öldürdükten sonra babasına hitaben, 'Keşke bir silahım olsaydı. Hem ben hem kardeşim daha az acı çekerdi. Onu vahşice öldürmek zorunda kaldım. Kader utansın. Hakkını helal et' ifadelerinin yer aldığı mektup yazdığı ortaya çıktı.




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