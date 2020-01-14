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'de orman vahşet! sarılı kadın cesedi bulundu

'de iki arkadaş dün mantar toplamaya gitti. sarılı bölümü toprağa gömülü halde kadın cesedi buldu. Kadının yaş arasında olduğu ve başına aldığı bir darbe sonucu öldüğü tahmin ediliyor. Cenazenin üstünden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Ormanda ceset
İstanbul 'de iki arkadaş dün mantar toplamaya gitti. sarılı bölümü toprağa gömülü halde kadın cesedi buldu. Kadının 35-40 yaş arasında olduğu ve başına aldığı bir darbe sonucu öldüğü tahmin ediliyor. Cenazenin üstünden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

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