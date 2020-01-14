İstanbul Arnavutköy'de iki arkadaş dün mantar toplamaya gitti. Battaniyeye sarılı bölümü toprağa gömülü halde kadın cesedi buldu. Kadının 35-40 yaş arasında olduğu ve başına aldığı bir darbe sonucu öldüğü tahmin ediliyor. Cenazenin üstünden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.
- Yaşam
- 14.01.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.