Bugünkü
Takvim

Eğlence mekanında çıkan loca kavgası kanlı bitti

 geceleri, yine kana bulandı. Beylikdüzü'nde (25) ve arkadaşları dün bir eğlence mekanına gitti. Loca istedi. Mekan cileri, boş loca olmadığını söyledi. Buna sinirlenen Aküzüm, mekanın dışına çıktı. bir el ateş açtı. İşletme sahipleri de konuşmak için kendisini bir araca bindirdi. Kavga çıktı. Bu sırada Aküzüm, silahla vuruldu. Kanlar içinde kalan genç adam, hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı.

Eğlence me'kan'ı!

İstanbul geceleri, yine kana bulandı. Beylikdüzü'nde Cem Aküzüm (25) ve arkadaşları dün bir eğlence mekanına gitti. Loca istedi. Mekan işletmecileri, boş loca olmadığını söyledi. Buna sinirlenen Aküzüm, mekanın dışına çıktı. bir el ateş açtı. sahipleri de konuşmak için kendisini bir araca bindirdi. Kavga çıktı. Bu sırada Aküzüm, silahla vuruldu. Kanlar içinde kalan genç adam, hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı.


Cem Aküzüm, henüz 25 yaşındaydı. Loca kavgası sonucu kalbinden silahla vurularak öldürüldü.

Zanlılardan Polat İ., Mehmet P. ve Taha C. yakalanarak gözaltına alındı. Diğer zanlı Fahrettin B.'yi arama çalışmalarını sürdüğü belirtildi. Kişilerin, uyuşturucu kullanmak ve kasten yaralama gibi suçlardan kaydı olduğu belirlendi.


Gece kulübünde eğlenen diğer müşteriler büyük korku yaşadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriEğlence mekanında çıkan loca kavgası kanlı bitti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri