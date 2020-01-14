Eğlence mekanında çıkan loca kavgası kanlı bitti

İstanbul geceleri, yine kana bulandı. Beylikdüzü'nde Cem Aküzüm (25) ve arkadaşları dün bir eğlence mekanına gitti. Loca istedi. Mekan işletmecileri, boş loca olmadığını söyledi. Buna sinirlenen Aküzüm, mekanın dışına çıktı. Havaya bir el ateş açtı. İşletme sahipleri de konuşmak için kendisini bir araca bindirdi. Kavga çıktı. Bu sırada Aküzüm, silahla vuruldu. Kanlar içinde kalan genç adam, hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı.





Cem Aküzüm, henüz 25 yaşındaydı. Loca kavgası sonucu kalbinden silahla vurularak öldürüldü.



Zanlılardan Polat İ., Mehmet P. ve Taha C. yakalanarak gözaltına alındı. Diğer zanlı Fahrettin B.'yi arama çalışmalarını sürdüğü belirtildi. Kişilerin, uyuşturucu kullanmak ve kasten yaralama gibi suçlardan kaydı olduğu belirlendi.





Gece kulübünde eğlenen diğer müşteriler büyük korku yaşadı.



