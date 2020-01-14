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'da süt zannettiği deterjanı içen 4 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

'de Sevilay (26) ve Tuncay B. (28) çiftinin 4 yaşındaki çocukları Yağmur, süt zannettiği şişe içerisinde bulunan sıvı deterjanı içti. Bu durumu son anda gören Sevilay B, çocuğunun daha fazla içmesini engelledi. Ancak fenalaşan çocuk, hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

'Beter'jan!
Bursa İnegöl'de Sevilay (26) ve Tuncay B. (28) çiftinin 4 yaşındaki çocukları Yağmur, süt zannettiği şişe içerisinde bulunan sıvı deterjanı içti. Bu durumu son anda gören Sevilay B, çocuğunun daha fazla içmesini engelledi. Ancak fenalaşan çocuk, hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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