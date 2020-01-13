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  • 13.01.2020 18:10
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 18:10

Yarın mi? 2020 var mı? MEB Valilik 14 Ocak Salı okullar tatil mi?

mi? Bugün kar yağışı etkisini bazı yerlerde etkisini gösteriyor. Bugün Van'ın 3 ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Yarın okulların tatil olup olmayacağı ise merak ediliyor. Peki 14 Ocak yarın var mı? Meteoroloji raporunu yayımladı. Van'da halen devam eden kar yağışının bugün etkisini arttırarak öğle saatlerine kadar kuvvetli olacağını duyuran Meteoroloji, Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon için de kritik uyarılarda bulundu. İstanbul'da ise bugün yağış beklenmiyor. İşte 14 Ocak Meteoroloji hava durumu raporu... MEB ve Valilik 14 Ocak Salı günü için okullar tatil mi açıklaması yaptı mı? Detaylar takvim.com.tr'de

14 Ocak okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? Kar tatili var mı?

14 Ocak Salı son dakika okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? 14 Ocak 2020 kar tatili var mı? Sorularının cevabını milyonlarca öğrenci merak ediyor. Geçtiğimiz haftadan beri olumsuz hava koşulları etkisini gösterdi. Hava koşulları nedeniyle geçen hafta bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. Bugün de Van'ın 3 ilçesinde okullar tatil edildi. Peki 14 Ocak yarın kar tatili var mı? Merak edilen detaylar haberimizde... Van'da halen devam etmekte olan kar yağışının etkisini arttırarak 13.01.2020 Pazartesi günü öğle saatlerine kadar kuvvetli (10-20 cm) olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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