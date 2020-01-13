14 Ocak Salı son dakika okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? 14 Ocak 2020 kar tatili var mı? Sorularının cevabını milyonlarca öğrenci merak ediyor. Geçtiğimiz haftadan beri olumsuz hava koşulları etkisini gösterdi. Hava koşulları nedeniyle geçen hafta bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. Bugün de Van'ın 3 ilçesinde okullar tatil edildi. Peki 14 Ocak yarın kar tatili var mı? Merak edilen detaylar haberimizde... Van'da halen devam etmekte olan kar yağışının etkisini arttırarak 13.01.2020 Pazartesi günü öğle saatlerine kadar kuvvetli (10-20 cm) olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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