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İzmir'de 450 kiloluk orkinos yakalandı! Dev orkinos 22 bin 500 TL’ye satıldı

İzmir’in Çeşme ilçesinde sardalya avlayan balıkçıların ağına 450 kilo ağırlığında orkinos balığı takıldı. Denizli balık pazarına getirilen dev orkinos, 22 bin 500 TL’ye satıldı. Dev balığı karşılarında gören Denizlililer satın almak için yarıştı.

Bir ton balık
İzmir Çeşme'de 450 kilo ağırlığında iki metrelik orkinos yakalandı. Kilosu 50 TL'den kapışıldı.

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