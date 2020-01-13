3 lise öğrencisi, insan el hareketlerini birebir uygulayan ‘biyonik el’ yaptı

Muğla'da lise öğrencileri Ayşenur Kavak, Murat Türkmen ve Ahmet Döner, 4 ay süren çalışmayla, biyonik el yaptı. İnsan el hareketlerini birebir yapan elin, birçok alanda kullanılması amaçlanıyor. Ayrıca biyonik el, insanlar için tehlike arz eden durumlarda uzaktan da kontrol edilebiliyor. Kavak, "Bu robotik elin tasarım amacı sağlık alanında kullanılması veya insanlar için tehlikeli olabilecek ortamlarda uzaktan kontrolü sağlanarak riski en aza indirmektir. El hareketlerini birebir taklit edebiliyor"dedi.
- Yaşam
- 13.01.2020
- Gazete
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