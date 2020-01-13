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Dilay Kemer'den herkesi duygulandıran paylaşım! "Yolumuz uzun..."

Fenerbahçe TV'nin genç ve güzel sunucusu 31 yaşındaki Dilay Kemer, önceki günkü paylaşımıyla ise duygulandırdı. Lösemiyi yenen küçük bir çocuğun iyileşip okula döndüğü anın görüntülerini paylaşan Kemer, altına "FB TV'ye geri dönüyorumdur" yazdı. Sevenlerinin "İyileştin mi?" sorularına ise "Yani bir gün dönersem böyle karşılanmak isterim. Daha yolumuz uzun" yanıtı yolladı.

Yolumuz uzun
Fenerbahçe TV'nin genç ve güzel sunucusu 31 yaşındaki Dilay Kemer, geçtiğimiz yıl lösemiye yakalandı. Nisan ayında ilik nakli ile hastalığı atlattı. Ancak kanser, 6 ay sonra tekrarladı. Tedavisine yeniden başlanan güzel sunucu, sosyal medyadan sevenlerine dua çağrısı yaptı. Önceki günkü paylaşımıyla ise duygulandırdı. Lösemiyi yenen küçük bir çocuğun iyileşip okula döndüğü anın görüntülerini paylaşan Kemer, altına "FB TV'ye geri dönüyorumdur" yazdı.




Sevenlerinin "İyileştin mi?" sorularına ise "Yani bir gün dönersem böyle karşılanmak isterim. Daha yolumuz uzun" yanıtı yolladı.

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