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Şanlıurfa Birecik'te düğünde havaya ateş edilmesi sonucu kurşunun isabet ettiği damat Mehmet Yılmaz (25) ağır yaralandı. Mersin'de ise asker eğlencesinde Ü.G adlı kişi havaya ateş açtı. Mermi tavandan sekip yengesi M.G.'nin göğsüne isabet etti. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı.

2 şehir 2 maganda
Şanlıurfa Birecik'te düğünde havaya ateş edilmesi sonucu kurşunun isabet ettiği damat Mehmet Yılmaz (25) ağır yaralandı. Mersin'de ise asker eğlencesinde Ü.G adlı kişi havaya ateş açtı. Mermi tavandan sekip yengesi M.G.'nin göğsüne isabet etti. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı.

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