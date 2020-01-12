Yanlış ilaç

Isparta'da endoskopi çekimi sırasında fenalaşarak yaşamını yitiren Ramazan Gök'ün (54) ardından tedaviye alınan 5 hastadan biri olan Uğur Kucur'un (43), yapılan kolonoskopiden sonra yoğun bakıma alındığı ortaya çıktı. Kucur, "Bana, yanlış bir ilaç kullanımı nedeniyle bu durumun yaşandığı söylendi. Bu ilacın ne olduğu konusunda açıklama yapılmadı" dedi.
- Yaşam
- 12.01.2020
- Gazete
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