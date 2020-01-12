Uşak'ta korkunç infaz! Kar maskeli 2 kişi tarafından evinde öldürüldü Uşak'ta 26 yaşındaki Resul Aslan, dün evinde 2 kar maskeli şahıs tarafından tabancayla vuruldu. Evli ve 1 çocuk babası olan genç adam, göğsüne isabet eden kurşun sonucu yaşamını yitirdi. Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından ceset otopsisi yapılmak üzere adli tıpa gönderildi. Polis tarafından şüphelileri arama çalışması başlatıldı.

Uşak'ta 26 yaşındaki Resul Aslan, dün evinde 2 kar maskeli şahıs tarafından tabancayla vuruldu. Evli ve 1 çocuk babası olan genç adam, göğsüne isabet eden kurşun sonucu yaşamını yitirdi. Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından ceset otopsisi yapılmak üzere adli tıpa gönderildi. Polis tarafından şüphelileri arama çalışması başlatıldı. TÜM MANŞETLER