Uşak'ta korkunç infaz! Kar maskeli 2 kişi tarafından evinde öldürüldü

Uşak'ta 26 yaşındaki Resul Aslan, dün evinde 2 kar maskeli şahıs tarafından tabancayla vuruldu. Evli ve 1 çocuk babası olan genç adam, göğsüne isabet eden kurşun sonucu yaşamını yitirdi. Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından ceset otopsisi yapılmak üzere adli tıpa gönderildi. Polis tarafından şüphelileri arama çalışması başlatıldı.
- Yaşam
- 12.01.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.