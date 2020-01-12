6 bilen çıkmayınca 3 milyon 200 bin 469 lira çarşamba günü yapılacak çekilişe devretti. 5 bilenler 6 bin 788 lira, 4 bilenler 83 lira, 3 bilenler ise 12 lira alacak.



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