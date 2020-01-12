K.Maraş'ta AK Parti İl Başkan Yardımcısı İmirze Demir'in kızı Mina Demir (1.5) önceki gün 8'inci kattan düşerek can verdi. Hira adlı ikizi olan Mina, gözyaşları arasında toprağa verildi. K.Maraş'ta AK Parti İl Başkan Yardımcısı İmirze Demir'in kızı Mina Demir (1.5) önceki gün 8'inci kattan düşerek can verdi. Hira adlı ikizi olan Mina, gözyaşları arasında toprağa verildi.
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