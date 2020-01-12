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'ta kahreden olay! İkizleri ölüm ayırdı...

K.Maraş'ta AK Başkan Yardımcısı 'in kızı (1.5) önceki gün 8'inci kattan düşerek can verdi. Hira adlı ikizi olan Mina, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ölüm ayırdı
K.Maraş'ta AK Başkan Yardımcısı İmirze Demir'in kızı Mina Demir (1.5) önceki gün 8'inci kattan düşerek can verdi. Hira adlı ikizi olan Mina, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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