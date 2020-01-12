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  • 12.01.2020 16:42
  • Son Güncelleme: 12.01.2020 16:46

Milyonların gözü orada! , af, ek gösterge ve nafaka yasası 'e ne an gelecek?

Ocak ayının 3. haftasına gireceğimiz şu günlerde , , taşeron işçi, af, nafaka, milyonlarca vatandaş bilgi sahibi olmak istiyor. Bu bağlamda haberimizde son gelişmeleri sizler için derledik. 'ta toplanacak ve EYT, taşeron işçiler ve sözleşmeli personele kadro ve nafaka konuları 2020 yılında gündeme gelmesi bekleniyor. nın ise hangi tarihte çıkacağı henüz belli değil. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, infaz indirimini içeren düzenlemenin ayında Meclis'e geleceği konuşuluyor. İşte 12 Ocak EYT, Af, Nafaka, Taşeron işçi, KYK borçları ve 3600 ek gösterge son durum takvim.com.tr'de.

Milyonların gözü orada! EYT, af, ek gösterge, nafaka ve taşeron işçi...

Af, nafaka, EYT, taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı açıklamaları arama motorlarında sürekli olarak aratılıyor. Af yasasının hangi tarihte çıkacağı henüz belli değil. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, infaz indirimini içeren düzenlemenin 2020 Ocak ayında yani bu ay içinde Meclis'e geleceği konuşuluyor. Resmi olarak tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak. Zaman zaman milletvekilleri tarafından gündeme getirilen EYT yasası 2019'da çıkmadı. Son ana kadar çözüm bekleyen Emeklilikte yaşa takılanlar TBMM'nin tatile girmesi sonrasında umutlarını 2020 yılına taşıdı. Peki EYT, sözleşmeli personele kadro, taşeron işçi, af, nafaka, ek gösterge çıktı mı, son durum Meclis'e geldi mi? Detaylar takvim.com.tr'de

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