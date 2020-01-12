Doğmamış bebeği öldüren caniye 20 yıl!

Bursa'da Hüseyin Bakay, 19 Mart 2018'de birlikle yaşadığı 5 aylık hamile Merve Pekdemir'i (27) tabancayla vurdu. Bebeğin ölmesine, genç kadının da engelli kalmasına neden oldu. Tutuklanan Bakay'ın yargılanmasına başlandı. Bakay, savunmasında "Kesinlikle bilerek vurmadım, tamamen kazayla oldu" derken, duruşma savcısı, sanığa 20 yıl hapis cezası verilmesini talep etti. Bakay'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.
Merve Pekdemir
Merve Pekdemir
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