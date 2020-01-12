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Doğmamış bebeği öldüren caniye 20 yıl!

'da , 2018'de birlikle yaşadığı 5 aylık hamile 'i (27) tabancayla vurdu. Bebeğin ölmesine, genç kadının da engelli kalmasına neden oldu. 'ın yargılanmasına başlandı. Bakay, savunmasında "Kesinlikle bilerek vurmadım, tamamen yla oldu" derken, duruşma savcısı, sanığa 20 yıl hapis cezası verilmesini talep etti.

Caniye 20 yıl!
'da Hüseyin Bakay, 2018'de birlikle yaşadığı 5 aylık hamile Merve Pekdemir'i (27) tabancayla vurdu. Bebeğin ölmesine, genç kadının da engelli kalmasına neden oldu. 'ın yargılanmasına başlandı. Bakay, savunmasında "Kesinlikle bilerek vurmadım, tamamen yla oldu" derken, duruşma savcısı, sanığa 20 yıl hapis cezası verilmesini talep etti. Bakay'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.



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