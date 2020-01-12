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Caninin sonu

Gaspçı Enver Yıldız, İzmir'de iki kişiyi gözünü kırpmadan katletti. Hapiste intihar etti.  Caninin, Aliağa Cezaevi'ndeki tek kişilik hücrede kendini astığı bildirildi.

Caninin sonu
Gaspçı Enver Yıldız, İzmir'de iki kişiyi gözünü kırpmadan katletti. Hapiste intihar etti. Caninin, Aliağa Cezaevi'ndeki tek kişilik hücrede kendini astığı bildirildi.

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