Bir sevgi masalı... İstanbul'da Huriye Baş, down sendromlu kızı Masal (2) için işini bıraktı. Verdiği mücadelenin kitabını yazdı. Gelirini de engellilere bağışladı. İstanbul'da Huriye Baş, down sendromlu kızı Masal (2) için işini bıraktı. Verdiği mücadelenin kitabını yazdı. Gelirini de engellilere bağışladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.