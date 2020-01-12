Bir sevgi masalı Bir sevgi masalı... İstanbul'da Huriye Baş, down sendromlu kızı Masal (2) için işini bıraktı. Verdiği mücadelenin kitabını yazdı. Gelirini de engellilere bağışladı.

İstanbul'da Huriye Baş, down sendromlu kızı Masal (2) için işini bıraktı. Verdiği mücadelenin kitabını yazdı. Gelirini de engellilere bağışladı. TÜM MANŞETLER