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Bir sevgi masalı

Bir sevgi masalı... İstanbul'da Huriye Baş, down sendromlu kızı Masal (2) için işini bıraktı. Verdiği mücadelenin kitabını yazdı. Gelirini de engellilere bağışladı.

Bir sevgi masalı
İstanbul'da Huriye Baş, down sendromlu kızı Masal (2) için işini bıraktı. Verdiği mücadelenin kitabını yazdı. Gelirini de engellilere bağışladı.

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