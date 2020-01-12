Milyonlarca vatandaşın sabırsızlıkla beklediği af yasası ne zaman çıkacak araştırması başladı. Af yasası olarak bilinen cefa infaz düzenlemesi hakkında son bilgileri Adalet Bakanı Abdulhamit Gül verdi. Peki af çıkacak mı, kimleri hangi suçları kapsayacak? 12 Ocak Af ve ceza indirimi son durum nedir? Af yasasının ne zaman çıkacağı konusunda araştırmalar sürüyor. İkinci yargı paketi içeriğinde yer alacak infaz yasası ile ilgili resmi makamlardan açıklamalar gelirken, konunun Meclis'te ne zaman görüşüleceği merak ediliyor. Peki, ikinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? Genel af ve ceza indirimi yasası ne zaman çıkacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün infaz düzenlemesine ilişkin detaylı sunumunu dinledi.

Af yasasında son gelişmeler neler? Detaylar bir sonraki sayfada...