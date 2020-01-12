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  • 12.01.2020 17:04
  • Son Güncelleme: 12.01.2020 17:06

genel af yasası için kritik günler! nedir?

af yasası ve ceza indirimi oldukça merak ediliyor. Vatandaşlar af yasasının ne zaman çıkacağını sorguluyor. Son af haberini Adalet Bakanı Abdulhamit Gül verdi. Ceza infaz düzenlemesi kapsamında çalışmaların bir süredir devam ettiğini belirten , önemli ifadelere yer verdi. 14 Ocak tarihinde Meclis'e gelmesi bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 suça asla indirim yapılmasın talimatını vermişti. Ayrıca Bakan Gül nin yanı sıra arabuluculuk ile ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'de; Yargı paketinde, 4 milyonun üzerinde devam eden hukuk yargılamalarındaki dosyalarda, 6 ile 8 ay arasında yargılamaların hızlanmasının söz konusu olduğununu açıklamıştı. Peki, ikinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? İşte 12 Ocak af yasası ile ilgili son durum...

Af yasası için kritik günler! İkinci yargı paketi...

Milyonlarca vatandaşın sabırsızlıkla beklediği af yasası ne zaman çıkacak araştırması başladı. Af yasası olarak bilinen cefa infaz düzenlemesi hakkında son bilgileri Adalet Bakanı Abdulhamit Gül verdi. Peki af çıkacak mı, kimleri hangi suçları kapsayacak? 12 Ocak Af ve ceza indirimi son durum nedir? Af yasasının ne zaman çıkacağı konusunda araştırmalar sürüyor. İkinci yargı paketi içeriğinde yer alacak infaz yasası ile ilgili resmi makamlardan açıklamalar gelirken, konunun Meclis'te ne zaman görüşüleceği merak ediliyor. Peki, ikinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? Genel af ve ceza indirimi yasası ne zaman çıkacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün infaz düzenlemesine ilişkin detaylı sunumunu dinledi.

Af yasasında son gelişmeler neler? Detaylar bir sonraki sayfada...

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