Mina’dan acı haber

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı İmirza Demir'in 1.5 yaşındaki kızı Mina Demir, dün 8. kattan düştü. Hastaneye kaldırılan minik kız, hayatını kaybetti.
ARKADAŞ KURBANI
Tokat'ta liseli Ahmet Yasin Karaçam (16), kavga eden arkadaşlarını ayırmaya çalıştı. Ancak bıçak darbesi aldı. Hastaneye kaldırılan Karaçam, kurtarılamadı. Şüpheli H.Ö, gözaltına alındı.
O ZANLI İNTİHAR ETTİ
Tunceli Pertek'te cinsel istismar şüphelisi Ahmet Oğuz (42), dün akşam kendisini ağaca asarak intihar etti. Oğuz, 3 kişinin tutuklandığı erkek çocuklara cinsel istismar olayının ardından adli kontrol ile serbest bırakılmıştı.
PAPAZ KAÇAMADI
Mardin'de operasyon yapıldı. Mor Yakup Kilisesi'nin rahibi terörden gözaltına alındı.
JAWS YEDİ
Avustralya'da genç futbolcu Eric Birighitti'nin cansız bedeni okyanustan çıkarıldı. Cesedini köpekbalıklarının parçaladığı anlaşıldı.
KEDİ-KÖPEK OTOBÜSÜ
Karayolu Yönetmeliği değişti. Kedi, köpek, kuş gibi evcil hayvanlar otobüslerde taşınabilecek.
DENİZLİ GELİNİ
Dünyada sadece Denizli'de yetişen bir bitki türü keşfedildi. "Denizli Yünlügelini" adı verildi.
ARKADAŞ KURBANI
Tokat'ta liseli Ahmet Yasin Karaçam (16), kavga eden arkadaşlarını ayırmaya çalıştı. Ancak bıçak darbesi aldı. Hastaneye kaldırılan Karaçam, kurtarılamadı. Şüpheli H.Ö, gözaltına alındı.
O ZANLI İNTİHAR ETTİ
Tunceli Pertek'te cinsel istismar şüphelisi Ahmet Oğuz (42), dün akşam kendisini ağaca asarak intihar etti. Oğuz, 3 kişinin tutuklandığı erkek çocuklara cinsel istismar olayının ardından adli kontrol ile serbest bırakılmıştı.
PAPAZ KAÇAMADI
Mardin'de operasyon yapıldı. Mor Yakup Kilisesi'nin rahibi terörden gözaltına alındı.
JAWS YEDİ
Avustralya'da genç futbolcu Eric Birighitti'nin cansız bedeni okyanustan çıkarıldı. Cesedini köpekbalıklarının parçaladığı anlaşıldı.
KEDİ-KÖPEK OTOBÜSÜ
Karayolu Yönetmeliği değişti. Kedi, köpek, kuş gibi evcil hayvanlar otobüslerde taşınabilecek.
DENİZLİ GELİNİ
Dünyada sadece Denizli'de yetişen bir bitki türü keşfedildi. "Denizli Yünlügelini" adı verildi.
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