Mina’dan acı haber AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı İmirza Demir'in 1.5 yaşındaki kızı Mina Demir, dün 8. kattan düştü. Hastaneye kaldırılan minik kız, hayatını kaybetti. İşte Takvim Gazetesi’nin 11 Ocak 2020 tarihli yaşam sayfalarından derlediğimiz haberler…

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı İmirza Demir'in 1.5 yaşındaki kızı Mina Demir, dün 8. kattan düştü. Hastaneye kaldırılan minik kız, hayatını kaybetti.



ARKADAŞ KURBANI

Tokat'ta liseli Ahmet Yasin Karaçam (16), kavga eden arkadaşlarını ayırmaya çalıştı. Ancak bıçak darbesi aldı. Hastaneye kaldırılan Karaçam, kurtarılamadı. Şüpheli H.Ö, gözaltına alındı.



O ZANLI İNTİHAR ETTİ

Tunceli Pertek'te cinsel istismar şüphelisi Ahmet Oğuz (42), dün akşam kendisini ağaca asarak intihar etti. Oğuz, 3 kişinin tutuklandığı erkek çocuklara cinsel istismar olayının ardından adli kontrol ile serbest bırakılmıştı.



PAPAZ KAÇAMADI

Mardin'de operasyon yapıldı. Mor Yakup Kilisesi'nin rahibi terörden gözaltına alındı.



JAWS YEDİ

Avustralya'da genç futbolcu Eric Birighitti'nin cansız bedeni okyanustan çıkarıldı. Cesedini köpekbalıklarının parçaladığı anlaşıldı.



KEDİ-KÖPEK OTOBÜSÜ

Karayolu Yönetmeliği değişti. Kedi, köpek, kuş gibi evcil hayvanlar otobüslerde taşınabilecek.



DENİZLİ GELİNİ

Dünyada sadece Denizli'de yetişen bir bitki türü keşfedildi. "Denizli Yünlügelini" adı verildi.