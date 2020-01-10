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4.2 milyon lira devretti

4.2 milyon lira devretti... Süper Loto'da 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 288 bin lira devretti. 5 bilenler 12 bin 949'ar lira, 4 bilenler 204'er lira,, 3 bilenler ise 14'er lira kazandı.

4.2 milyon lira devretti
Süper Loto'da 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 288 bin lira devretti. 5 bilenler 12 bin 949'ar lira, 4 bilenler 204'er lira, 3 bilenler ise 14'er lira kazandı.

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