Süper Loto 4.2 milyon lira devretti... Süper Loto'da 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 288 bin lira devretti. 5 bilenler 12 bin 949'ar lira, 4 bilenler 204'er lira,, 3 bilenler ise 14'er lira kazandı. Süper Loto'da 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 288 bin lira devretti. 5 bilenler 12 bin 949'ar lira, 4 bilenler 204'er lira, 3 bilenler ise 14'er lira kazandı. 13,14,26,41,46,48
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