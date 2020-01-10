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  • 10.01.2020 12:54
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 12:55

: 'nın işlediği davasında karar çıktı!

haberine göre Kars'ta 9 yaşındaki 'i cinsel istismarda bulunarak katlettikleri iddia edilen sanıklardan 2'si ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Sedanur Güzel davasında karar çıktı

Kars'ta 9 yaşındaki 'i cinsel istismarda bulunarak katlettikleri iddia edilen sanıklardan 2'si ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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