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  • 10.01.2020 08:28
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 09:04

Son dakika: Kilyos açıklarında kaza! Balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı: Kayıp denizciler var

Son dakika haberine göre Kilyos açıklarında Rus bayraklı tanker ile çarpışan balıkçı teknesindeki 3 kişi kurtarıldı, kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kilyos açıklarında tanker ile çarpışan balıkçı teknesi battı. Kaza sonrası kayıp 3 balıkçı aranıyor.

Rusya'dan gelen 140 metrelik tanker, Rumelifeneri ve Kilyos arasındaki bölgede balıkçı teknesiyle çarpıştı. Dursun Ali Coşkun adlı balıkçı teknesi battı.

Balıkçı teknesinde bulunan 6 kişiden 3'ü kurtarılırken, kayıp üç balıkçı için bölgede arama çalışmaları başladı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Kilyos açıklarında bu sabah saat 06.35 sıralarında Rus bayraklı GLARD 2 isimli tanker gemisi ile Türk bayraklı Dursun Ali Coşkun isimli balıkçı gemisi çarpışmış; çarpışmadan dolayı Türk bayraklı balıkçı gemisi batmıştır. Gemide bulunan 6 vatandaşımızın 3'ü balıkçılar tarafından kurtarılmış, diğer 3 vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sürdürülmektedir." denildi.

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