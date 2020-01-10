Son dakika: Kilyos açıklarında kaza! Balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı: Kayıp denizciler var

Kilyos açıklarında tanker ile çarpışan balıkçı teknesi battı. Kaza sonrası kayıp 3 balıkçı aranıyor.



Rusya'dan gelen 140 metrelik tanker, Rumelifeneri ve Kilyos arasındaki bölgede balıkçı teknesiyle çarpıştı. Dursun Ali Coşkun adlı balıkçı teknesi battı.

Balıkçı teknesinde bulunan 6 kişiden 3'ü kurtarılırken, kayıp üç balıkçı için bölgede arama çalışmaları başladı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Kilyos açıklarında bu sabah saat 06.35 sıralarında Rus bayraklı GLARD 2 isimli tanker gemisi ile Türk bayraklı Dursun Ali Coşkun isimli balıkçı gemisi çarpışmış; çarpışmadan dolayı Türk bayraklı balıkçı gemisi batmıştır. Gemide bulunan 6 vatandaşımızın 3'ü balıkçılar tarafından kurtarılmış, diğer 3 vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sürdürülmektedir." denildi.