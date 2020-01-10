Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kilyos açıklarında Rus bayraklı tanker ile balıkçı teknesinin çarpışması sonucu kaybolan 3 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

TANKER İLE TEKNE ÇARPIŞTI

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, saat 06.30'da İstanbul Boğazı'nın kuzeybatısı 5 mil mesafesinde Rusya'dan İzmir'e giden Rus bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı trol teknesinin çarpıştığı belirtildi.

3 BALIKÇI KAYIP

Kazada teknenin battığı, 3 kişinin bölgede bulunan balıkçılar tarafından kurtarıldığı ihbarının alınması üzerine olay yerine sahil güvenlik botu ve bir sahil güvenlik helikopterinin görevlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Kayıp olduğu değerlendirilen 3 şahsın bulunması maksadıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait botun da iştirak ettiği kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Kilyos açıklarında bu sabah saat 06.35 sıralarında Rus bayraklı GLARD 2 isimli tanker gemisi ile Türk bayraklı Dursun Ali Coşkun isimli balıkçı gemisi çarpışmış; çarpışmadan dolayı Türk bayraklı balıkçı gemisi batmıştır. Gemide bulunan 6 vatandaşımızın 3'ü balıkçılar tarafından kurtarılmış, diğer 3 vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sürdürülmektedir." denildi.

BOĞAZ SİS NEDENİYLE KAPATILDI

Öte yandan İstanbul Liman Başkanlığı Boğaz Liman Başkanlığı Boğaz Trafik Kontrol Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; bu sabah saatlerinde yaşanan sis nedeniyle boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı.

14 GÜNDE 3. GEMİ KAZASI



27 ARALIK: KARGO GEMİSİ KARAYA ÇARPTI

Liberya bandıralı "Songa Irıdıum" adlı yük gemisi, İstanbul Boğazı'nda karaya oturdu. Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-7 römorkörü tarafından çekilerek kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ukrayna'nın Odessa limanından İstanbul'a gelen 23 bin 633 groston ağırlığında 191 metre uzunluğundaki gemide henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi.

6 OCAK: RUS SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZ'DA SÜRÜKLENDİ

İ186 metre uzunluğundaki Rus savaş gemisi, Kabataş civarında şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklendi. Füze yüklü gemi römorkörle Kadıköy açıklarına çekilerek demirledi.

Rus donanmasının kuzey filosuna ait füze gemisi Mareşal Ustinov, dün saat 15.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin geçişine üç sahil güvenlik ve iki deniz polisi botu eşlik etti.

Yaklaşık bir saatte Dolmabahçe açıklarına ulaşan gemi dün akşam Moda açıklarına demirledi. 186 metre uzunluğundaki gemi bugün Kabataş'a yanaşırken şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklendi. Sürüklenen gemi römorkörle Moda açıklarına çekilerek demirledi.



