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Ölümüne kaplama! Amasya'daki AVM yangının detayları ortaya çıktı

Amasya Merzifon ilçesinde, Çağlayan Yağmur Köse ve Derya Kuşbudu'nun öldüğü AVM yangının detayları ortaya çıktı: Yangın merdivenini, dış cephe kaplamasıyla kapatmışlar.

Ölümüne kaplama
Amasya Merzifon ilçesinde, Çağlayan Yağmur Köse ve Derya Kuşbudu'nun öldüğü AVM yangının detayları ortaya çıktı. Köse ve Derya Kuşbudu'nun yangın merdiveninden kaçamadıkları anlaşıldı. Daha önce özel tıp merkezi olarak kullanılan 5 katlı binanın, 3 yıl önce AVM'ye dönüştürüldüğü yangın merdiveninin de dış cephe izolasyon malzemesiyle kapatıldığı anlaşıldı. Yapılan incelemede, yangın merdivenin bina içindeki giriş ve çıkışlarının da kapalı olduğu belirlendi. İki cana malolan ihmalle ilgili soruşturma başlatıldı.


Yağmur Köse


Derya Kuşbudu

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