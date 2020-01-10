Ölümüne kaplama! Amasya'daki AVM yangının detayları ortaya çıktı

Merzifon ilçesinde,öldüğü AVM yangının detayları ortaya çıktı. Köse ve Derya Kuşbudu'nun yangın merdiveninden kaçamadıkları anlaşıldı. Daha önce özel tıp merkezi olarak kullanılan 5 katlı binanın, 3 yıl önce AVM'ye dönüştürüldüğüYapılan incelemede, yangın merdivenin bina içindeki giriş ve çıkışlarının da kapalı olduğu belirlendi. İki cana malolan ihmalle ilgili soruşturma başlatıldı.Yağmur KöseDerya Kuşbudu